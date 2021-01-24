【愛傳媒陳念初專欄】王浩宇桃園罷免案成功，有人說是藍軍的第一勝，接下來罷捷案，若能再下一城，將是藍軍敗部復活的關鍵戰役，緊接著，還有罷立委陳柏惟一役，藍軍若在高雄仍能衝高罷免聲勢，陳柏惟被罷免的機會一定更高，民進黨連無黨籍黃捷都護航不力，民進黨發動政黨力量卻救不了黃捷，想救台灣基進黨的陳柏惟，就會難上加難。

藍軍歷經2020總統大選及韓國瑜罷免案的雙重打擊後，選戰失利的陰影仍存在，對於政治上的小贏，雖是激勵，但不可掉以輕心，更要有大贏的謀略。

首先，王浩宇罷免案的成功，有很複雜的政治拼貼，與其說是藍軍的獲勝，不如說是多方利益的聚合。

國民黨千萬不能以王浩宇罷免成功一事，就代表這是主流民意回歸藍軍的跡象，趁勢反攻想再贏一棋，國民黨每一步棋都是險棋，黃捷就是一個容易誤判形勢的險棋。

以民進黨的大戰略上來看，萊豬議題是最大罩門，八月的連署公投是民進黨施政下的民意期中考，民進黨更有接班上的複雜難題，內閣改組找不出最佳時機，民進黨內部權力分配及施政上的重重難關，在去年防疫成功護頂下，現在桃園防疫出現裂縫進行補救中，民進黨目前處在最弱的防護罩階段，但民進黨是聰明的政黨，蔡英文的心機其實放在國民黨身上，即使民進黨最弱，只要國民黨不夠強，一樣可以關關過。

國會的多數已經確認立法修法上的優勢，閣揆的強勢也阻絕了行政上的不同調，但民進黨終歸是選舉的政黨，選輸了，執政權換人，什麼都沒有，民進黨下台一鞠躬的身影是瀟灑的，是有一致性的風格，常常是上台後慢慢失分，下台時又再得幾分，休養生息後，下次就能繼續執政。

民進黨好鬥性格，在執政後在野性格依舊，不像執政黨的民進黨，在亂世時比較能存活，相反的，國民黨在野時性格大變，不像在野黨的國民黨，在政治承平時穩扎穩打。

黃捷及陳柏惟，都不是民進黨，卻是民進黨的友軍，接下來的這兩個罷免戰局，國民黨要避免誤判形勢，主要原因在於這兩位民意代表，都是反韓大將，韓國瑜在議會上與黃捷過招，最後媒體捧紅了黃捷，陳柏惟在媒體上也曾對韓國瑜冷嘲熱諷，在兩岸及統獨上鮮明的立場，具有指標作用。

黃捷及陳柏惟若都罷免成功，對藍軍而言，意義是什麼？必須分析清楚，否則容易深陷泥淖，重蹈覆徹。

如果這兩位罷免主角是誘餌，其實並不為過，因為韓粉會重新集結，韓國瑜有可能東山再起。

國民黨內部仍有一群人企盼韓國瑜可以敗部復活，論述理由是總統大選大敗及遭到罷免市長一職，只是人生傷痛之一，韓國瑜仍然可以再度出兵，因為國民黨內無強將，只有韓國瑜能呼風喚雨，擁有群眾魅力。

如果韓國瑜身在民進黨，政治上如此跌跤，早已經沒有機會，民進黨的民意現實主義，最終會群起扶持具政治聲望與前途的明星，但在國民黨身上，百年政黨磨掉了理想性，白色恐怖時期埋下了怨，忠誠族群中性情人居多，戲角要看臺下觀眾臉色，觀眾有個性常翻臉離席，中間選民的養成不足，政治族群有不穩定多數的現象。

政治是做對的事，而非做贏的事

國民黨總統大選及罷免案的教訓言猶在耳，發大財及韓粉出征等等政治動員行徑及話語，在中間選民不穩定多數的國民黨，關鍵戰略就是凝聚中間選民，而不是喚醒韓粉，報復性的拿回失去的政治紅利。

韓粉的政治故事，雖然產生了某些政治場域裡感動的場面與氣勢，但最旺的時機就是2018年縣市長選舉，那是一場政治實驗，由庶民所帶動的選舉文化，台灣不會有第二次。

本來2019年郭台銘有機會帶動由中間選民所導引的政治實力，但郭台銘畢竟沒有政治決心，退選粉碎了中間勢力的可能性，2020年總統大選藍軍敗選，對中間選民而言，不會自動歸隊，國民黨必須做出讓中間選民信服的事，簡言之，就是政治上對的事。

蔡英文所屬的民進黨已經在蔡英文的執政主導下進行政黨及地方黨務系統全面年輕化的大轉身，江啟臣所領導的國民黨若還在論資排輩的政治算計中，兩政黨之間的距離，會因執政多久拉鋸就會多大的魔咒下，變成一種政治上的常態輸局。

在野的國民黨要做對的事，而非贏的事。國民黨在後蔡英文時期，不能汲汲於小贏，而輸了大局，要贏就是大贏，奪回2024年執政權。

敗選後開始得分的模式，民進黨很成功，也再度贏得全面執政的機會，但全面執政後，民意發現並不是最佳的政治制衡模式，百分之百的權力，不見得完全做對的事，有可能只是幫助執政團隊或執政黨做贏的事。

記取這次蔡英文連任後全面執政獨大的施政風格，下回政黨的執政權與國會監督，人民會把關不再重蹈覆徹。

有了執政權，若非著眼做對的事，而只是拚命做贏的事，並不像永續經營的執政黨。

贏馬推動阻力的年金改革，贏馬英九過去沒做的豬肉萊豬進口，贏兩岸間台灣主體論述立場，贏網路媒體的聲浪，贏關新聞台的首例，贏美國武器銷售佳績，贏健保也順勢漲價了，贏馬英九臉書的按讚人數，贏小編梗圖的社群效應，贏立院多數的法案推動，贏防疫上的主導方向，不惜被批反質詢，就是要贏國會殿堂的質詢攻防，「安心穿外套，政府給你靠」，不管靠社會對靠勢風的負面評價，校園本來才是安心處所，政府也要超前校園，贏在讓學生可以靠，許多施政贏年輕人的好感度等等。

至於蔡英文本人，之所以如此口頭謙卑，未見謙卑行事的風格，在於她腹背受敵，她政黨內部獨派的反彈聲浪與派系接班的卡位壓力，不見得輸給國民黨矛頭指向的嚴厲批評，唯有贏，她才能順利完成八年的執政期，唯有全面贏，她才能在八年執政後還能安然無恙。

國民黨如果跟蔡英文玩輸贏的事，要謹記賴清德與她競選總統參選人的過程，蔡英文在頹勢中都可以翻轉，而蔡英文目前還在旺盛氣勢中，即使府內私菸案，即使總統府前丁姓發言人緋聞案風波後又遭彈劾，即使萊豬民意不挺，蔡英文此刻都還是贏，贏不了的最佳策略，就是做對的事，做對的事而輸，國民黨並沒有輸，反而能贏得中間選民再度的青睞。

在野國民黨要訴求做對的事，不要只想賭局，每賭一次，都要付出可能輸的代價，更不要一次把本都全下注，意圖翻盤決定輸贏。

王浩宇的罷免案藍軍結合了各方勢力贏了，接下來的黃捷罷免案，民進黨已經聲明要訂出作戰方針，藍軍如果輸了，韓粉勢力會再起波瀾，如果贏了，韓國瑜自己會心生激勵。

對於國民黨而言，黃捷罷免案，沒有多方勢力協助，還有民進黨大軍聲援，輸贏都會產生政治效應。

國民黨在接下來的戰略部署上，還是以萊豬議題為要，不要頻開戰場，抓緊真正民意需求，緊盯萊豬進口後的亂象與豬價上的平穩，萊豬公投的順利連署與決定性票數，才是做對的事，民眾會看在眼底的事。

以中天新聞自由論戰為例，國民黨重要高層都聲援中天，這場言論自由戰役，看似媒體第四權之擁護，但民意所見，分歧對立，中天輸了，但國民黨仍想贏，國民黨著眼在政黨競爭下的聲援與偏向，但第四權論述不足之下，並不能使中間選民靠攏歸隊。

但萊豬議題不同，這才是真正要投入的戰場，這就是做對的事，也是有感的事。罷免案是針對個人，通過與否與民意有何關聯？這是一場輸贏對決，民進黨好戰，已經開始部署。

更何況罷免案是萊豬議題的邊緣戰場，若沒有萊豬進口，民進黨不會這麼辛苦的高調地投入黃捷的地方攻防，全球防疫的焦點下，只有防疫才是新聞，萊豬議題很可能會被淹沒，國民黨若放棄了萊豬主戰場，而從罷免案的烽火裡證明自己的實力，有可能再掀韓勢力的政治風波。

別忘了！韓國瑜是一群簇擁的韓粉形成的共生體，國民黨被捲入得利，但也因此被捲出執政權力。

民進黨已經警覺並戰略部署了罷免案的攻防，是不是政治誘餌？國民黨自己要想清楚，國民黨要確認每次的戰役價值，做對的事，輸了也是贏，不要贏了此局，反而輸了那局。

國民黨在萊豬議題在立院質詢蘇貞昌，精彩攻防讓人民看到了民意的監督，專業問政就是做對的事，不需要搞場面，不需要視覺效果，那些人那些事歷史都發生過，最終留下的才是長青樹，國民黨要當長青樹，才能訴諸民意，證明國民黨才是最佳執政黨。

國民黨要贏回中間選民，這就是重新整軍的戰略，韓粉的旋風已經是過去式，別信大場面，相信民意，了解民意，才是奪回執政權的唯一法門。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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