看來這些美國名嘴打算掀起另一波頂級球星彼此不和的爭議話題！《ringer》記者比爾西蒙斯日前在節目中跟來賓對談，當來賓提到這個聯盟沒有人不喜歡勇士當家球星柯瑞，西蒙斯卻爆料湖人「小皇帝」詹姆斯就不喜歡柯瑞，甚至關係冰冷。

比爾西蒙斯在節目中跟潔姬麥克米蘭談到柯瑞，麥克米蘭表示，「柯瑞可能是NBA有史以來最可愛的球星，沒有人不喜歡他。」西蒙斯卻反駁，「有個人就不喜歡他，那就是詹姆斯，這要從字裡行間尋找線索，但他們之間存在冰冷關係。」

畢竟比爾西蒙斯堪稱塞爾提克「鐵粉」，當然希望引爆其他球星之間的不和話題，但從表面上，實在看不太出來柯瑞與詹姆斯之間有著不和跡象，兩人不僅常在社群媒體互相吹捧，更別忘記他們擁有一個共同敵人，那就是前美國總統川普。

通常在NBA，球星之間的私人關係好壞，都須他們主動承認才有辦法確認，像是到現在仍有很多人不願相信，杜蘭特、厄文兩大籃網球星之間關係那麼好，才讓名嘴有機會去說出詹姆斯不喜歡柯瑞的言論，藉以挑撥兩人之間的真正關係。

(中時 )