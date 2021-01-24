NBA球星的薪資暴漲令人瞠目結舌，本周球員工會更進一步提出「球員持股」的設想，如果球員被允許持股，大球星的收入會更誇張，但忠誠度也會提升。這在一些海外籃球聯盟是允許的，但現行NBA勞資協議不允許，工會執行董事羅伯茲(Michele Roberts)說：「我們希望可以做出一點改變。」

聯盟每年的利潤是勞資均分，球員所得被設定在49至51%的籃球相關收入利潤。由於利潤每年波動，如果球員總薪水高於或低於51%，都另有處理方式來補足。現今利潤很可觀，本季的團薪上限為1.09億美元(約台幣30億)，「超級合約」允許頂級球星領取35%團薪，並且每年增加8%，年薪換算下來約為3815萬美元、4120萬美元、4425萬美元、4730萬美元、5035萬美元。

平均年薪超過4000萬美元已經是難以想像的高薪，由於球員只分取50%利潤，可見NBA的生意有多龐大了。10年前的薪資上限約為5700萬美元，20年前為3500萬美元。更早一些在1995年的團薪上限只有1500萬美元，現今一個明星球員就能輕易達到這個數字。

乍看資方很吃虧，其實老闆真正的收益來自於持股，密爾瓦基公鹿隊前老闆在2014年以5.5億美元賣出經營權，今年球隊市值估計為18.6億美元。即使是全聯盟最糟的球隊紐奧良鵜鶘也價值13.5億美元。開放球員取得股份仍有許多困難與爭議，不過當今球星忠誠度較低，球隊可以藉由讓他們持股來留住頂級球星，不失為一個方法。

(中時新聞網)