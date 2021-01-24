密林烽火六方戰，月華映夜逼殺計，冷風寂竦，冷襲膠著無語的鏖戰開端，倏見一道意外身影，挾懾人夜色佇立眾人眼前，御脈僰君親臨現場，卻是眼露謀算，又將對這場全面開戰的極端帶來何種變數？同一時間，飛蛟突然察覺本應出現在戰場上的那人，卻是不見蹤影！

紅雲血月王殿外，禘臨王者勢，月下不歸蹤，為謀、為仇，今夜注定一死方休！高手過招，生死一瞬，交織滿腔曠古之怒，伴隨悍雷橫掃，方圓數里，盡成焦土，欲以守待敵之疲的荒禘，面對今生首見的仇火，察覺自己竟是失算了！

血色塔地界之中，為取萬劍怨能，劍劫目光盯鎖地暘，緊握純陽破軍，正欲行動之際，隱身暗處的韶無非，體內戾禍血脈，竟使萬劍怨能暴動不已；熟悉又陌生的力量，與地暘戾氣共鳴，自身體底處源源湧現，勾起韶無非腦中，曾可念不可及的慾望，面對這股無窮力量，韶無非眼泛邪光，竟是步步逼近劍劫！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第39章：血債，血還；第40章：血色的結局。

(中時 )