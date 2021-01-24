穿越秘鏡 拋下累人的生活讓一切隨心隨意（圖／EVENT365生活誌提供）

生活中總會有某個時刻想要找個地方、一個人靜一靜，離開惱人的現實生活。遠離社會繁喧的洞香春，敞開大門，歡迎你來享受一個人的時光。

戰國時代只供文人雅士聊天喝酒的洞香春酒吧穿越到現代，以Speakeasy Bar的形式，結合獨一無二的調酒，為你解除一整天的疲勞。以黑、金色為主調的洞香春隱身於「G. 鹹酥雞」的後方，只要穿過鏡子，就能發現隱藏在文青餐廳後的寧靜空間。

剛進入店裡，就能感受到與一般酒吧不一樣的氛圍。酒牆上的台灣威士忌KAVALAN、黑色的皮沙發、昏暗的燈光，都不禁讓人聯想到酒窖的環境。店內並沒有什麼刻意的設計，隨心所欲的佈置店內的每一個角落，就如老闆希望帶給客人的感覺一樣--舒服自在、隨心。

在洞香春，既沒有固定菜單，也沒有酒單，一切都是free style。來到這，只需要按照自己的心情，在杯墊上勾選喜歡的酒種及口味，讓Bartender調配專屬於你的調酒吧！在這裡，嚐得到台灣最經典的鹹酥雞以及秘製東坡肉飯，搭配上客製化調酒，今晚就讓酒、跟餐點，為你洗滌疲憊的身心。

生活中不可能每件事都能夠隨心所欲，每做一件事情，總會有所限制、有所顧慮。但至少，在下班後的時光，讓自己放縱一下，過一下隨心的生活，讓自己來做決定，而不是讓生活替你選擇。

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

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(中時新聞網)