部立桃園醫院群聚感染12天已累積13人確診，防疫壓力遽增，為了趕吃年夜飯，不少民眾算準14天居家檢疫期，提前回台隔離，22日桃園機場入境旅客創新節前最高達4291人，昨天也有2507人入境，加上今天入境人數預估3939人，3天入境人數飆破萬人，但國外疫情嚴峻，將使得防疫增添難度。

為了趕回家過年，桃園機場出現少見人潮，1月22日入境旅客高達4291人，是農曆年前最多，23日也有29班飛機抵達桃園機場，入境2507人，加上國外航空站回報的資料，桃園機場預估今天將有3939人返台，連3天入境人數累計達10737人，也就是過年前夕已有飆破萬人返台隔離。桃園機場更預估，到1月26日前這段時間，每天平均入境2000人。

面對大批返台旅客，防疫計程車嚴陣以待，調派逾900輛防疫車輛接送旅客，桃園機場也提升防疫規格，將處入口從63個縮減到20個，且各處都備有酒精消毒，強制戴口罩，並設置紅外線測溫儀量體溫，超過37.5度禁止入境、搭飛機。大眾運輸部分，台鐵宣布，禁止在台北車站大廳飲食，台灣高鐵也把飲水機關閉，避免防疫漏洞。

12月秋冬新制規定回台居家檢疫14天必須一人一室，若無法與家人完全隔離，必須強制住防疫旅館，以22日入境來算，要隔離到2月5日晚上12點，若沒出現症狀，2月6日清晨就能出關，回家準備過年，但還需留意有7天自主健康管理，避免到人潮聚集場所，搭乘大眾交通運輸工具，因此將無法辦年貨，解隔離6天後2月11日就是除夕夜，剛好能趕上吃年夜飯。

返鄉潮"4291人入境"創高峰 本土感染風險恐增│中視新聞 20210123

(中時新聞網)