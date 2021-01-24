一名婦人在賣場內挑選白櫻桃，先是大力搖晃盒子，檢查盒內每顆櫻桃是否完好，接著更打開盒子，直接用雙手挑選起來。（影片取自臉書「爆怨公社」）

一名婦人在賣場內挑選白櫻桃，先是大力搖晃盒子，檢查盒內每顆櫻桃是否完好，接著更打開盒子，直接用雙手挑選起來，此舉遭其他消費者偷拍下來、公布在網路上，遭罵「太沒衛生」、「是在開福袋嗎」；據了解，櫻桃容易因碰撞受損，該婦人此舉可能會導致盒內櫻桃受損、影響品質，因此才引發多數網友不滿。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」上張貼一段影片，一名婦人在大賣場內選購盒裝櫻桃，不過對方先是將其中一盒拿起來大力搖晃，疑似想要翻動櫻桃檢查品質，接著更直接打開盒子、翻動外盒，甚至用手碰觸櫻桃，對方連續將3盒以上的櫻桃打開檢查，讓原PO忍不住大喊「居然整盒打開猛搖，又挑又撿，讓人以為是在菜市場挑水果。」

一名婦人在賣場內挑選白櫻桃，先是大力搖晃盒子，檢查盒內每顆櫻桃是否完好，接著更打開盒子，直接用雙手挑選起來。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

許多網友則留言，「一盒1666的櫻桃被她弄的都沒價值」、「應該是挑看看有沒有發霉和爛果，但是也太沒衛生了 」、「這是誰家的家長，麻煩帶走好嗎！要這樣挑水果去菜市場買就好了！丟臉死了」、「他是在開福袋嗎」、「白櫻桃皮更薄，還這樣碰撞，當在挑媳婦喔」、「傻眼，終於知道為什麼常常買到壞掉的」。

據了解，櫻桃容易因碰撞受損，挑選上要注意綠梗較新鮮，色澤深，鮮紅、暗紅色甜度高，因此水果行或大賣場在運送櫻桃時，都會避免裝太多櫻桃導致相互擠壓，民眾挑選時也會多注意不要大力碰撞，因此影片中該婦人大力晃動櫻桃盒的行為才會引發網友砲轟。

(中時新聞網)