桃園市議員王浩宇罷免案通過後，高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉行投票，而基進黨立委陳柏惟也成「割萊委」行動的首要目標之一。資深媒體人黃暐瀚直指，陳柏惟非常危險，會罷免通過的比例相當高，因為他跟王浩宇有87分像。

黃暐瀚22日在網路節目「中天晚報」中表示，陳柏惟當然有他的地方實力，但並非長久經營，而2020立委選舉，陳柏惟拿到11萬2000票，國民黨候選人顏寬恒拿到10萬7000票，兩人只差5000票。

至於王浩宇，黃暐瀚說，他拿到1萬6000多票當選議員，但反罷免票僅有7000多票，跑了9000多票，在這種狀況下；反之，顏寬恒拿到10萬7000票，比起罷免陳柏惟要7萬2000多票，多了3萬多票，且還沒計算反萊豬，加上和王浩宇一樣到處引戰，因此要罷免一點都不難，陳柏惟其實是非常危險。

資深媒體人黃暐瀚（左）認為，陳柏惟被罷免機率很高。（圖／摘自中天新聞YouTube）

此外，在陳柏惟的罷免月之前，中間還卡了一個黃捷罷免案，黃暐瀚指出，這之間會有比較，黃捷正面對決，王浩宇基本上是人間蒸發，但結果是躲也沒有用、也是要倒，今天陳柏惟選擇正面衝突，最後罷免能不能過，雖不敢說百分百，但應該有87%機率，而二階段連署門檻一定會過。

黃暐瀚先前也在臉書表示，「3Q哥比黃捷，更危險！」並提出4點分析，包括顏家在地方經營多年，人脈綿密、台中市長是與顏家交好的盧秀燕、台中市副議長是顏寬恒的妺妹顏莉敏、陳柏惟吸引仇恨值的能力，堪比浩宇，所以如果黃捷罷免案通過，陳柏惟幾乎等於「下課了」，即使黃捷罷免案沒有成功，但若反罷免票數沒有衝高，陳柏惟依舊很危險。

(中時新聞網)