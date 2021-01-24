桃園市議員王浩宇罷免案過關，接下來外界也相當關注高市議員黃捷罷免案、國民黨發起的反萊豬公投的結果，但外界更關心是前高雄市長韓國瑜的下一步走向，對此，近韓人士表示，韓國瑜目前沒有參選黨主席和直轄市長的想法，因為韓國瑜很清楚若復出將再度撕裂國民黨，「對黨、對韓都是輸」的局面。

《鏡週刊》19日披露，罷免王浩宇16日成功後，立刻讓藍軍士氣大振，更讓韓粉一吐怨氣；報導分析罷王之所以成功，關鍵在於挺韓社群和社團動員力明顯強過國民黨基層，而這股力量更已形成「主席派」及「市長派」二路人馬，拱韓國瑜再度復出政壇。

對此，《聯合新聞網》今（24日）報導，近韓人士表示，罷王成功後，外界都非常關注韓國瑜的下一步是參選黨主席，還是直轄市長選戰，但韓國瑜很清楚黨內對他還是很忌憚，且王浩宇遭罷免，也不代表「大家都愛韓國瑜」。韓若復出很有可能挑起黨內挺韓、反韓對決，此舉將再度撕裂國民黨，這對韓國瑜和國民黨都是雙輸局面。

師大教授范世平16日在臉書分析罷王成功後，對國民黨的後續效應：黨主席江啓臣讓國民黨在總統立委選舉大敗、韓國瑜被罷、高雄市長補選落選等「三連敗」後，終於止跌，士氣大振，繼任黨主席沒問題，前黨主席朱立倫出局。國民黨激進路線被肯定，會繼續下去；反美豬公投會積極推動，國民黨會認為這次罷免成功是反美路線的正確，因此強硬派抬頭。

(中時新聞網)