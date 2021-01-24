「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，這段轟動一時的「補教人生」正式結束，目前人在大陸發展補教事業的陳子璇，也不時在網上分享與高國華的恩愛往事，而昨（23日）是高國華的65歲生日，陳子璇不忘發文為高國華慶生，她事後也大方分享發慶生文的原因：「這些我都是心甘情願做的，不管他今天和誰一起過生日，我都非常祝福」。

前補教名師昨（23日）迎接65歲生日，陳子璇一早就在臉書曬蛋糕照，並發文：「祝高老師生日快樂，心想事成，一切順心平安」，為高國華慶生，陳子璇也傳簡訊、還包了大紅包轉給高國華，陳子璇發文引發網大讚很大器、分手還能為舊愛祝福。

祝高老師生日快樂🎁🎊🎉🎂🥰 心想事成，一切順心平安🎉🎉🎉 由陳子璇發佈於 2021年1月22日 星期五

陳子璇事後發文表示，這些都是她心甘情願做的「不管他今天和誰一起過生日，我都非常祝福，也希望他幸福美滿」，陳子璇提到，雖然和高國華因為對工作的理念不合，導致兩人關係產生裂痕、意見分歧，最後分開、協議離婚，不過陳子璇也提到，她和高國華過去在一起的時光是輕鬆、自在的美好回憶。

也有人讚陳子璇很有氣度，都分開了還是會關懷或是給予工作上的協助，對此，陳子璇則笑說：「我也不是很明白，為什麼我可以有這樣的氣度」，不過陳子璇也強調，她已經完全看開「我想追求我要的工作生涯，他也擁有自己的生活空間」。

陳子璇大方互動高國華的舉動，引發網友好奇兩人未來或許會重燃愛火，對此，陳子璇則現身回應：「哈哈~不知道未來怎麼樣，至少現在不可能復合」。

《大器與say... 由陳子璇發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)