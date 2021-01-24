眼見騎士後衛塞克斯頓連兩場出戰籃網比賽表現相當優異，他的負面謠言也跟著爆出，騎士官網記者普拉圖24日報導，當騎士2018年用第8順位選來塞克斯頓，曾讓不少老將感到不滿，原因是這些老將原本希望騎士能用選秀權換來即戰力球員。

「一些騎士老將相當討厭塞克斯頓，因為他們對於騎士高層沒在2017-18年球季期間送走這個選秀權感到失望，」普拉圖表示，「他們認為騎士高層應該利用這個首輪選秀權，去換來一個即戰力球員，藉以幫助騎士繼續衝擊總冠軍寶座。」

雖不知道普拉圖口中的「老將」包含哪些騎士球員，卻等於間接暗示當年效力騎士的「小皇帝」詹姆斯、「愛神」洛夫、J.R.史密斯、喬治希爾、柯佛、佛萊等人都有嫌疑，畢竟詹皇就在2018年夏天選擇從騎士跳槽湖人，展開生涯全新旅程。

只是剛過22歲生日的塞克斯頓，如今逐漸成長為一線球星，本季場均26.8分、4.2助攻與2.4籃板，更在面對籃網時，拿到生涯新高42分，看在那些當年對他不爽的騎士老將眼中，或許只能自認看走眼，反正那些老將也大部分都離開了。

(中時 )