陳姓男子不滿林姓女子欠錢不還，竟打電話向警方謊報對方所住的旅館房間衣櫃藏有嬰屍，警方發現是惡作劇電話後，調閱監視器循線查獲陳男，依《社會秩序維護法》移送裁罰，法官裁罰陳男5000元。

警方調查，陳男去年12月23日晚間7時15分許，在新北市三重區自強路3段某超商前，以公共電話撥打110，向警察勤務中心謊報稱三重某旅館房間衣櫥內有具嬰兒屍體，員警到場調查，發現根本是惡作劇電話，調閱公共電話附近 監視器畫面，查出是陳男所為。

警訊時，陳男坦認電話是他打的，他因與住在旅館的林女有金錢糾紛，便惡作劇向警方謊報說該處有嬰兒屍體，警方依《社會秩序維護法》將陳男移送裁罰。

法官認為，陳男明知該旅館房間並無任何屍體，卻向警員謊報，其行為已使警員疲於奔命，且可能影響真正災害之搶救，已違反《社會秩序維護法》第85條第3款「故意向公務員謊報災害」規定，裁罰5000元。

(中時 )