新北市中和區在地游姓望族，祖產上百億，其中一位女性家族成員傳遭性侵。據了解，女地主經友人介紹，將房屋承租給陳姓通緝犯，去年末女地主、友人及陳男一同在屋內飲酒，隔日女地主卻赴警局控告陳男性侵。經警方介入調查，陳男於8日落網，全案詢後移送新北地檢署偵辦。

據了解，現年30餘歲的陳姓男子，經友人介紹認識身價百億的游姓女地主，並向其乘租了一間房子，2020年聖誕節期間，游女、陳男及其友人在住處飲酒作樂，事後友人先行離去，未料，在這之間卻鬧出了性侵案件。

游女與陳男在獨處沒多久後，游女即從房內奪門而出，陳男則在後方緊追，兩人在電梯內大聲爭執，電梯抵達一樓後，游女則向管理員死命的求救：「有鬼、救命」等語，社區管委會總幹事則透露，事發當時游女並未報警，僅請求協助聯絡其丈夫。

其餘目擊者則說，游女自電梯奔出時，衣著整齊但未穿鞋，管委會總幹事獲報後趕往房間查看，房內則無異狀，事後陳男便離開現場。隔日游女則在丈夫陪同下，前往驗傷並赴警局報警，指控陳男性侵。

警方接獲報案後，經檢方指揮，於8日逮回因犯下毒品案遭通緝的陳姓男子。陳男到案後聲稱，當時兩人是合意性交，爭吵則是游女向他要錢，兩人未有共識才吵起來，檢警對兩人說法存疑，警詢後依強制性交罪移送新北地檢署。

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(中時新聞網)