謝忻去年和阿翔爆發不倫戀後，演藝事業受到影響，現她重新振作走出低潮，除了工作外，也努力鍛鍊身體，近日她PO出健身辣照，展現前凸後翹好身材，卻被眼尖網友抓包偷修圖，對此，她也親自回應了。

謝忻PO出在健身房訓練的成果，並寫下：「運動量怎樣也趕不上食量」，穿著半截式運動背心搭緊身長褲的她，先是微微側身背著鏡頭，背部肌肉線條一覽無遺。

謝忻除了工作外，平時也會鍛鍊身體。(圖／翻攝自IG)

謝忻被抓包修圖高EQ回應。(圖／翻攝自IG)

另一張也是側身入鏡，只見她站在健身器材前，雙手平舉胸前，渾圓美乳和蜜桃臀全看光，展現完美S曲線，不過卻有眼尖網友發現她疑似修圖，「後面箱子變形了」，也釣出她本人尷尬回覆：「看那麼仔細幹嘛啦！」

而她大方承認的態度，讓網友不敢置信直呼「妳沒有封鎖我或刪除我留言欸」，另外還有網友指她身材「看起來有點肉」，她也笑回「我好希望其實你近視很深」，展現高EQ。

謝忻斷開阿翔後，坦言身邊有個認識多年的男性朋友，對方在她低潮時默默支持守護，讓謝忻非常感動，也坦言男方是她喜歡的類型，希望未來有機會發展，不過她目前還沒想要結婚，因為等於她的環遊世界計畫全完了。

而謝忻去年一場尾牙都沒有，除了疫情外，不倫醜聞影響大，但她告訴自己，要在其他地方更努力，現在收入也逐漸回穩，她也預告農曆新年要獨自騎單車環島。

(中時新聞網)