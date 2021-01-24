「再被我聽到你說一句話試看看！」刺耳的辱罵聲從環保局公館分隊中傳出，乍聽之下不知情的人士或許會認為同仁犯了錯，正在接受口頭訓誡，但事實上，對公館分隊的同仁來說，這只是習以為常的日常。根據隊員阿福（化名）表示，吳化懿分隊長在去年的七月十六日「空降」來到公館分隊，本來大家相處都正常，但漸漸的在隊內發生問題時，分隊長不僅不聽其他資深同仁的意見，還會出言辱罵與威脅，「從此大家都生活在恐懼之中。」

阿福表示，雖然分隊長還沒來的時候就已經耳聞不少「分隊長會職場霸凌」的傳言，但局裡氣氛一向和諧，大夥也沒把謠言放在心上。「分隊長剛來的時候，跟同仁的相處確實沒問題，一旦她有不懂的，資深的同仁與領班都會主動協助她，帶她盡快熟悉環境，沒想到她一熟悉之後，就是惡夢的開始。」除了常常失控的飆罵同仁，還時不時會爆出「下次再讓我看到，我就不續聘了，你們試試看！」、「不要還沒把我弄走之前自己就先出去了」等言語，阿福表示，所有人身心都受到極大壓力，但因分隊長背後與某議員交好，常常可以「大事化小、小事化無」，讓同仁彷彿日復一日都在未爆彈身旁工作。「後來才知道，原來我們分隊長曾經待過內湖、木柵、北投與大同分局，聽說也是因為職場霸凌事件被調離，其中木柵分局還待不到一個月就離開，職場霸凌的事蹟罄竹難書，只能說我們這次是抽到籤王了。」阿福苦笑說。

另一位職員阿忠（化名）也忿忿不平表示，分隊長「大呼小叫」已經是常態，「她最常針對的人就是領班，本來排班是領班的工作，結果分隊長嫌棄領班排得不好，就自己包下排班的責任，但她根本不熟勤務，時不時就會漏掉人員或地點，造成大家勤務上的困擾。」阿忠也接著舉例，「可能有一處的果皮箱已經收了，但我們不知道就又白跑一趟；或是沒收也沒同仁知道。但只要一漏掉就又怪在我們頭上，說我們不用心、不注意，但沒按照班表出勤她也有話說，分隊長就是規則，我們違背她就是不對。」

阿忠強調，勤務通常都是兩個同人一組，一人負責開車，另一人就負責巡視、收果皮箱等工作，有時候分隊長就覺得一個人就夠了，就擅自亂調動職務，「我們跟她反應，她都說她知道，但私底下還是會警告大家不要找麻煩，她最常說的就是『要按照規定來』結果都是她自己在破壞規定。」

本刊記者致電給吳姓分隊長，聽到是記者來電後，吳姓分隊長一句話也沒說隨即切斷電話，完全沒做出任何回應。

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(中時新聞網)