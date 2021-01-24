隸屬台北市環保局的公館分隊驚傳職場霸凌事件，據隊員投訴，隊上的吳化懿分隊長不僅蠻橫不講理，天天以辱罵、咆嘯的態度對待同仁，更涉及「公器私用」的違規事項，但令人費解的是，所有的檢舉與投訴，經高層級「調查」後，所有的懲處就神奇地「被消失」，讓所有隊員直呼莫名其妙。

去年十二月二十八日時，吳化懿前往環保局開會，但在開會結束時指示隊裡的同仁開出資源回收車（資收車）接送她回到公館分隊，隊員阿福表示，此舉完全不合規定，「有同仁看不下去出面檢舉，但分隊長在被檢舉、案件移往政風室後，親自前往陳述，之後竟沒有任何懲處，開出資收車這件事，彷彿在『平行時空』中，沒人問，也沒人敢再提。」

現在公館分隊有三十五名正式隊員，另外市民工有九人，一般勤務都是清晨就開始，「我們一般夏天是五點半集合，冬天是六點，其實說穿了我們就是八小時賣給政府，所以主管叫我們做事我們其實應該是責無旁貸，但很多時候，明明是小事情，分隊長就偏偏要情緒化的處理，我自己被罵就算了，但我不希望其他隊員難做事，這才是我最在意的。」

阿福承認，其實也不是沒找過其他管道「自救」，但每次往上呈報都沒下文，加上大家太害怕被「秋後算帳」，因此也不敢以實名舉報。

本刊記者致電給吳姓分隊長，聽到是記者來電後，吳姓分隊長一句話也沒說隨即切斷電話，完全沒做出任何回應。

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(中時新聞網)