許多擔任保險業務的朋友，開口閉口都離不開保單，使人心生反感。不過日前台產防疫保單停賣的消息卻讓銷量瞬間暴增，不少業務員都接單到崩潰，連朋友打來詢問都嚇得直呼「可以不要一開口就談保險嗎？」

一名男網友昨（23）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示日前看到防疫保單停收的消息，讓他第一次主動聯絡從事保險業務的朋友，第一句就急問對方有沒有賣防疫保單。沒想到對方聽了竟然超無奈，語氣厭世的回說，「這麼久沒見，可以不要一開口就談保險嗎？」

往日立場對調的狀況讓原PO忍笑稱「風水居然輪流轉了！以前被問到會怕，現在知道我們的感受了吧」。同時也在文末透露，自己其實沒有真的想買，只不過想故意惡搞朋友罷了。

PO文曝光後笑翻一票網友，紛紛留言，「保單居然落得跟暖暖包、衛生紙一樣的命運」、「總算有反擊的機會了（誤。」、「專員應該有一陣子看到保單會想吐吧」「對啊，問業務一個問題題馬上被嗆：要買就寫單，沒時間諮詢…」、「我剛剛問我在做保險的朋友，說不接了，已經要半夜了還在加班，永遠打不完的單」。

還有許多網友歪樓打探哪裡還能買到「卡一個哪裡有防疫單可以保」、「請問有人能介紹保險業務員能給我嗎？我也想買」、「跪求哪裡還能買」。

(中時新聞網)