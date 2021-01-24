去年為了家人健康寧願放棄縮水球季的國民隊老將齊瑪曼（Ryan Zimmerman），合約結束後一度面臨無球可打的窘境；所幸國民球團總管雷佐（Mike Rizzo）今（24）日宣布與他續約1年，但薪資100萬美元僅去年的一半。

現年36歲齊瑪曼從2005年升上大聯盟就待在國民隊，去年球季前他宣布放棄參賽；今年若能順利開打，將進入個人第16個球季。2014年至19年他與國民的6年合約結束後，即使國民拿下2019年世界大賽冠軍，而齊瑪曼的表現也不錯，但球團並未執行選擇權，而是先用200萬美元買斷合約，再用200萬美元和他續約1年。

去年球季結束後國民隊從海盜隊找來重炮手貝爾（Josh Bell），今年將鎮守一壘，齊瑪曼回鍋看來岌岌可危，但雷佐說會考慮簽回這位資深強打，如今果然實現承諾再留1年。齊瑪曼在國民隊15年平均打擊率2成79，累計270支全壘打、1015分打點，協助球隊於2019年首登世界大賽王座。

台灣球迷對齊瑪曼印象最深的應該是2006年6月19日跨聯盟對抗，洋基、國民之戰9局下，他揮出2分逆轉再見全壘打，比數形成3比2，把王建民由勝投候選人打成完投敗，建仔氣到在休息區摔手套。那年齊瑪曼揮出20轟，單季110打點則是生涯最高，站穩國民隊先發一壘手的位置。

(中時 )