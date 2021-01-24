身心障礙學生升學，除了一般升學管道，還可參加身心障礙學生適性輔導安置。教育部今天表示，有意透過適性輔導安置管道升學的國中畢業身障生，2月17日將正式報名，以選擇適合的學校就讀。

為協助國中生及早探索生涯興趣，並了解各升學管道及高級中學各學制，由國中端安排國二學生透過高中參訪、生涯試探活動等，引導學生儘早生涯定向，也更明確了解技術型高中、綜合型高中、普通型高中或五專等多元學制。

到了國三階段，再搭配國中生涯輔導紀錄手冊，深入地生涯諮詢、參酌興趣性向等測驗以及學業成就表現，綜合考量未來的升學進路。

至於身障生部分，如果不想走一般生學管道，則可參加身心障礙學生適性輔導安置。110學年身心障礙學生適性輔導安置，已於去年12月6日舉辦全國簡章宣導說明會，去年12月31日前公告身心障礙學生適性輔導安置特殊教育學校、安置高級中等學校及安置集中式特殊教育班簡章與開缺名額。

有意選擇適性輔導安置管道升學的學生已於1月4日至18日期間進行模擬志願選填，先行了解各群所屬學校開缺以及練習排定志願序，2月17日將進行正式報名，讓身心障礙學生有多元的適性入學管道。

(中時 )