中央流行疫情指揮中心今（1/24）日為因應COVID-19疫情，預計14:00由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。

部立桃園醫院群聚感染擴大，90多歲確診老翁已有2個女兒染疫，該名老翁共有3名同住女兒，繼大女兒確診後，三女兒昨天也確診，指揮中心發言人莊人祥表示，老翁的二女兒經3次採檢均為陰性，可能還在潛伏期。

(中時新聞網)