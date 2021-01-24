桃醫群聚再擴大？陳時中14：00記者會說明 10:062021/01/24 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今14:00由指揮官陳時中說明最新疫情。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（1/24）日為因應COVID-19疫情，預計14:00由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。 部立桃園醫院群聚感染擴大，90多歲確診老翁已有2個女兒染疫，該名老翁共有3名同住女兒，繼大女兒確診後，三女兒昨天也確診，指揮中心發言人莊人祥表示，老翁的二女兒經3次採檢均為陰性，可能還在潛伏期。 台灣防疫保單將停售搶更兇 內行曝：這類人最需要 (中時新聞網) #部立桃園醫院 #陳時中 #指揮中心 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗採購有把握？前立委：蘇貞昌別再鬼扯了 08:342021/01/24 政治 林口長庚 獲戰疫特別獎首獎 04:102021/01/24 產業．科技 台灣防疫保單將停售搶更兇 內行曝：這類人最需要 10:342021/01/24 生活 堅守前線 鄭文燦慰問林口長庚 04:102021/01/24 地方新聞 醫養融合是趨勢 即時預防仍重要 04:102021/01/24 焦點要聞 疫情攪局 台景氣動向審慎樂觀 04:102021/01/24 專題周報 轟指揮中心防疫錯誤 顏若芳痛批邱淑媞： 無法給專業建議就閉嘴 08:472021/01/24 政治 時力主席陳椒華 表態要連莊 04:102021/01/24 地方新聞 將酒精誤為額溫槍致客人眼傷 錢櫃女員工判拘45天 10:272021/01/24 社會 新聞早班車》避桃令甩鍋藍營 江啟臣批卑劣 07:072021/01/24 政治 香港首見封區禁足 強制核酸檢測 04:102021/01/24 產業財經 視察賣場防疫 強調桃園非疫區 04:102021/01/24 地方新聞 邱淑媞提防疫錯誤 遭網民出征 04:102021/01/24 焦點要聞 生活熱門新聞 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 - 生活 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 不只數學！110學測哪科最難 考生答案一面倒 - 生活 天竺鼠養2年月噴15k 飼主苦勸：別跟風 - 生活 原本超愛台灣！日籍女友住半年幻滅 受不了這2件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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