中天綜藝節目《大學生了沒》從2007年開播，9年內捧紅許多藝人，像是Lulu、康茵茵、徐凱希、舒子晨等，均活躍演藝圈。但當時江湖流傳該節目的男女班底交往關係複雜，節目《小明星大跟班》找來第一代元老張愛雅、蘿莉塔和羅世棠聊當年八卦，沒想到抖出精彩的感情史。

節目先提到敖犬曾自爆交往過黑澀會美眉的往事，主持人吳宗憲好奇問《大學生》有沒有類似情形？正當眾人矢口否認時，ㄚ頭詹子晴忍不住吐槽：「大學生明明就超多！那時候節目最亂的就是大學生！」張愛雅回憶當時節目沒有明確的禁愛令，但她沒意會到很多人私下「偷偷來」，直到畢業後參加同學會，才知道「原來A跟B有交往過，A跟C也有交往過，A跟D也有交往過」。

蘿莉塔接著補充，「我們就是男女生在同一個節目，一定是會搞在一起嘛！」她指出有位膚色黑黑、喜歡運動，個性活潑開朗的女大生同時跟6個男大生搞曖昧，某次錄影前，有個男大生跟別人閒聊自己與該女非常好，感覺有機會在一起，「女生半夜都會打給他啊，然後會約他啊什麼的」想不到現場另5名男大生也驚呼與該女關係親近，其中一位苦主正是羅世棠，他無奈地說：「我們在錄影的時候相認，我們還有分類，我是工具人。」

許多網友看到精彩的爆料，忍不住留言敲碗：「大學生真的可以聊一集～大學生一定還有好多料」、「真的～男女關係最亂就是《大學生了沒》。」

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(中時新聞網)