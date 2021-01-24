屁孩囂張持槍威脅女子 搭小黃被拖下圍毆狂踹影片曝光

台北市一名男子日前拍攝手持玩具槍威脅女子的影片，該影片引發女方友人不滿，竟在上周15日相約談判後，一群友人在忠孝東路大街上，將他從小黃車上拖下來狂踹頭部，他當下死命抓著安全帶、低頭被打，影片在網路上瘋傳；據拍攝者表示，該男子經常在台北的夜店搭訕女生、欺騙感情後發生性關係，因此才會遭挾怨報復。

被打的男子疑似先在網路上公開一段影片，影片中他拿著玩具手槍說一名女子常惹他生氣，接著朝旁邊連射3槍說「你還要一直惹我生氣嗎？」而此影片疑似引起女方友人不滿，他遭對方一夥人約出來後，女方一票人馬竟在台北市忠孝東路上，將他從計程車上拖下車，接著一群人將他團團圍住、出腳狂踹。

男子拍攝手持玩具槍威脅女子的影片，引發女方友人不滿，遭友人在忠孝東路大街上，將他從小黃車上拖下來狂踹頭部。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該男子被打的影片中，他被拖出計程車外時還死命抓著安全帶，女方一票人仍朝著他的頭部猛踹，他被打到跌坐在地上、蜷縮身體、低頭被圍毆。據原ＰＯ表示，該男子平時流連在各大夜店，經常玩弄女生感情，與女子發生性關係後就不理對方，有詐欺前科。

男子拍攝手持玩具槍威脅女子的影片，引發女方友人不滿，遭友人在忠孝東路大街上，將他從小黃車上拖下來狂踹頭部。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

許多網友砲轟該男子拿槍嗆聲的影片，「怎麼會拿玩具槍嗆聲」、「嗆人的時候很囂張，結果惹到對方最後被打」、「槍聲聽起來像是瓦斯的，真槍的話以他的拿法，手腕會骨折」；也有網友認為他遭圍毆的影片，「如果真的是男方騙炮，當下也是男女情投意合，會什麼要被打」、「小黃司機很可憐，賺沒多少錢，安全帶還要被拉壞」、「男生雖然是渣男，但女方就沒有問題？」

(中時新聞網)