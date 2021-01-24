台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟率會員協助女麗購宣傳影片演員美髮美妝。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

「2020台中女麗購」推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘各產業優秀女性。市府經發局指出，「沛美生醫」專注化粧品及保養品研發、製造、銷售與行銷，創辦人李貞緻與董事長廖曼華母女檔更協力搶進東協市場；台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟透過同業工會力量促進在地產業良性競爭，使台中美容美體產業持續發光發熱。

經發局說，台灣美容美體消費市場蓬勃，上中下游產業鏈不乏台中女麗身影，台灣「美麗產品」消費市場在2017年底整體突破千億大關，且美容保養品是台中市重要產業之一；舉凡台中大里工業區、台中工業區或沿海諸多加工出口區都有指標性生產業者，上、中、下游相關彩妝保養、美容護膚等產業十分興盛。

台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟踏入美容行業近35年，因家庭經濟因素半工半讀學美容，秉持奮鬥努力的上進心，取得多項美容相關的乙級證照，並通過國家兼評考試獲得兼評委員資格，還取得大葉大學造形藝術碩士學位。接任理事長後，主動幫助更多需要幫助的人，帶動台中的美容美體產業。

經發局指出，成立逾20年的「沛美生醫」在大里區，於2017年創櫃登板，以化粧品及專業醫學美容保養品的研發、製造與行銷為主，創辦人李貞緻與董事長廖曼華是一對母女檔，兩人攜手打造生醫王國，提供客製化產品服務，目前全台合作的沙龍超過4千家，合作的網路直播主也有200多位，是新加坡、馬來西亞、泰國等9國代理商，是國內少數能搶進東協保養品及保健品商機的生醫業者。

經發局長張峯源表示，李貞緻創辦人、廖曼華董事長和王新惟理事長各自在自身美容美體領域努力，但她們精進自我、推己及人的共同精神，充分展現出女性「韌性、細膩、專注」的特質。「2020台中女麗購」活動倒數3週，除以「她經濟」帶動消費力，也期許透過活動發掘不同產業的女性「Girl Power」的一面。

(中時 )