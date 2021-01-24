面對黃蜂總教練波雷戈堅持把去年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾擺在替補陣容，「球爸」拉瓦爾鮑爾又跳出來幫自己兒子喊冤了！球爸除了放話波雷戈不該讓球弟從替補出發，更強調等詹姆斯與安東尼戴維斯離開，就換球家兄弟入主湖人了。

目前本季場均11.5分、6.4籃板及5.9助攻的拉梅洛鮑爾，上場時間始終無法固定，前役面對公牛更只打了16分鐘，原因是波雷戈認為球弟失誤過多，必須利用更多時間在板凳磨練，找出他自己在攻守兩端的問題，才來考慮先發問題。

可是球爸怎麼可能這麼想，近日公開放話，「我兒子不高興了！但他不會表現出來，既然我把他訓練成最好的球員，他也一直都打先發位置，黃蜂就該讓他先發上場，我的兒子絕對不是角色球員，他們是超級球星，讓他們去做該做的事。」

「當詹姆斯與戴維斯與湖人合約結束，當詹姆斯在洛杉磯的鬧劇落幕，當他們開始輸球後，我的孩子們就會決定在生涯巔峰重返洛杉磯接管湖人，」球爸表示，「當詹皇與戴維斯離開，而你又想贏球，那就是球家兄弟重返洛杉磯的時候了。」

(中時 )