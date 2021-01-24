在鄭爽與舊愛張恒爆出美國代孕風波後，大陸演藝圈彷彿進入大動盪期，緊接著本月22日偶像歌手華晨宇突然宣布當爸，孩子的媽是已分手女星張碧晨，而事實上，22號這天也不只華晨宇這樁事，包含趙麗穎、楊冪、張雨綺等，都接連上了八卦版面，導致各家藝人紛紛發文自清，算一算一天竟有高達30幾組藝人在澄清，讓網友驚呼真是史無前例。

大陸演藝圈完全不平靜，繼鄭爽之後，華晨宇突然認了跟前緋聞女友張碧晨生了一個女兒，還表示兩人將來會在「無婚姻狀態」下，共同撫養孩子，事情引發軒然大波，而不只有華晨宇，22日這天還爆出許多傳聞，連已婚夫妻檔都遭殃，這個網路上也猶如「大亂鬥」般，甚至驚動了眾多經紀公司。

1/22楊冪聲明。(翻攝自嘉行楊冪工作室微博)

在22日爆出的小道消息，還包含了「花千骨」趙麗穎離婚，小孩的爸不是老公馮紹峰；楊紫與張藝興秘戀；恢復單身的楊冪擁新歡，和魏大勛私下約會；張雨綺也找代孕生子等，八卦消息傳得滿天飛，且瘋傳到事態嚴重的地步，讓藝人及經紀公司不能坐等不實消息自己消退，一時間各家聲明、澄清文湧現，造成「整個演藝圈都在忙闢謠」的神奇景象。

據悉，1/22大陸演藝圈之亂，事後算算竟有高達30幾組藝人發聲名，在媒體、個人社群版面、後援會等，發表澄清言論，這麼做的藝人包含華晨宇、馮紹峰、趙麗穎、張藝興、楊冪、張雨綺、歐陽娜娜、鹿晗、鄧倫、易烊千璽、王俊凱、吳亦凡、楊洋、李易峰等，不只個人聲名，甚至還多有請律師發律師函者，讓網友嘖嘖稱奇，直呼史無前例，還笑稱1/22根本是「內娛闢謠日」。

1/22趙麗穎聲明。(翻攝自趙麗穎工作室微博)

1/22鄧倫聲明。(翻攝自鄧倫工作室聲明)

(中時新聞網)