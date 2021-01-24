2003年SARS期間，和平醫院緊急封院，前台北市衛生局長邱淑媞也在其中扮演關鍵角色。如今衛福部桃園醫院爆發群聚感染，影響持續擴大，是否封院引發討論。邱淑媞22日批評指揮中心欠缺防疫邏輯、犯下要命錯誤，引發眾怒。邱淑媞隨即回嗆「網軍出征、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？」並在提到當年和平醫院封院一事PO文底下，留言痛批政府「執政無能，犯法萬能」。

邱淑媞22日在臉書指出，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，台大公衛學院專家被打到噤聲，只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？並點出指揮中心4處「要命的邏輯錯誤」，認為同院的醫護接觸者應單獨隔離、醫院停止進出、未感染病人1人1室，以及進行擴大社區採檢。

一番言論引來網友出征，砲轟「當初和平醫院的報應早晚會來找你跟那隻馬」「怎麼還有臉出來說三道四」「當時和平封院被妳搞成那樣，好意思出來指手畫腳？」

邱淑媞23日透過臉書回擊，「網軍出征，鐵蹄撻伐，謊言甩鍋、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？」政客有看到快要崩盤的醫療前線嗎？不僅其他醫院診所應提高警戒，部桃院內員工也仍舊惶恐不安，既得不到資訊、也得不到有效快速的檢驗，不知道自己到底是不是已遭感染，卻還要照顧病人，也不知道自己的家人是否有被自己感染。

邱淑媞再槓中央，批「執政無能，犯法萬能」。（圖／摘自邱淑媞臉書）

邱淑媞感嘆，「盡顯了北市衛生局十八年的血淚。謊言與暴力，其實，從未停止過」，並分享有關當初下令封和平醫院的報導，中央只下令卻不支援，還到處放話「是要把所有人關到死」。

文章引來先前因反萊豬遭查水表的精神科醫師蘇偉碩留言，表示「唯有陽光與真相無法永遠遮蔽」。邱淑媞也在留言處寫下，「小人就是故意要人噤聲」，不少支持者則紛喊加油，「這是再次證明民進黨的執政無能而已」，邱淑媞附和說「執政無能，犯法萬能」。

(中時新聞網)