巔峰期的阿里(Muhammad Ali)、麥克泰森(Mike Tyson)對打，哪一邊會贏？世界重量級統一拳王安森尼喬雪(Anthony Joshua)列舉客觀科學因素，他相信是泰森會打敗阿里。「阿里時代的重量級相當於現在的次重量級，然後泰森、荷姆斯(Larry Holmes)、佛爾曼(George Foreman)、路易士(Lennox Lewis)這些新一代拳手的塊頭都愈來愈大。阿里是從輕重量級練上來的，如果加大阿里的體重與力量，我仍堅信泰森會贏。」

阿里1964年對戰拳王李斯頓(Sonny Liston)的時候才95公斤，後來1971年對戰弗雷瑟(Joe Frazier)的時候為98公斤。至於泰森剛出道的時候就重達100公斤，考量到兩人的身高差距(阿里191公分、泰森178公分)，可見泰森比阿里強壯得多，畢竟阿里的專長在速度與體能。

喬雪又指出，阿里一生遭遇到的最大麻煩就是弗雷瑟，兩人初交手阿里就吞下生涯首敗。弗雷瑟的左勾拳與貼身打法令阿里十分頭痛，最後一回合還將阿里打倒在地，阿里在讀秒4下後起身，最終15回合結束，裁判一致認定弗雷瑟獲勝。

「泰森專精於弗雷瑟的打法，就是不斷的接近和勾拳。因為時代的關係，泰森獲得更好的科學知識與訓練，所以我的個人意見是泰森能夠贏阿里。」

雖然獲得當今拳王喬許力挺，不過泰森最近被《雅虎體育》問及此事卻很謙虛。泰森說：「這是幻想的比賽，在幻想中我會贏的，但真打我應該是打不過，阿里是史上最偉大的拳王。」

(中時新聞網)