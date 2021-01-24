去年國家聯盟冠軍賽第7戰6局下揮出陽春全壘打，助道奇隊扳成3比3平手的E.赫南德茲（Enrique Hernandez），球季結束成為自由球員，道奇也未留他。美媒《ESPN》今（24）日報導，紅襪隊已與他簽下2年1400萬美元的合約，今年球季將轉戰波士頓。

E.赫南德茲主要擔任二壘手，守備功力很強，可穩定中線防守，打擊能力略低於國家聯盟的平均水準，不過整體而言還是一名很好用的內野手。他是在2014年球季結束後一項總數7人的交易中從馬林魚轉戰道奇，6年來表現稱職。

E.赫南德茲大聯盟生涯累計出賽690場，擊出430支安打，包括71支全壘打，平均打擊率2成40，有227分打點。表現最佳的一季是2018年，出賽145場，打擊率2成56，擊出21支全壘打，有52分打點。去年縮水球季則出賽48場，繳出打擊率2成30、5轟、20打點的成績，可能是打擊較不突出，因此道奇未與他續約。

不過去年10月19日國聯冠軍賽第7場，他的那一發追平轟真的很關鍵，道奇扳成3比3平手，7局下貝林傑（Cody Bellinger）追加一枚陽春炮，道奇終於超前比數，並以4比3氣走勇士隊，累計4勝3敗挺進世界大賽，可見E.赫南德茲功不可沒。

(中時 )