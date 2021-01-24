去年美聯「救援王」韓德（Brad Hand）成為自由球員，目前仍有多隊競爭，根據傳言就多達7隊曾對他有興趣，而根據美媒透露，韓德在近2日就會有所選擇，誰能簽走救援王很快就能知道。

根據大聯盟官網記者芬桑（Mark Feinsand）推特表示，他從多隊獲得消息韓德將要決定下家了，也許在本周末就會有答案，代表近2日會公布。

外界傳言大都會是最有希望的球隊，不過韓德尚未在合約上簽字，而資深記者海曼（Jon Heyman）則點出還有多隊想爭取韓德，國民相當積極，不過被質疑是否還有本錢，藍鳥有開價、大都會還在觀望，天使和道奇也仍在權衡，基本上檯面上就是這5隊，此外原本費城人和勇士都曾表達有興趣，不過雙方沒有聯絡。

去年季後韓德的原東家印地安人隊拒絕執行1000萬美元的球團選擇權，並將他放進讓渡名單，結果並沒有被挑走，只好再付100萬元買斷合約並將他釋出。

30歲的韓德去年23場出賽拿到2勝1敗，自責分率僅2.06，16次救援機會都沒有失手，首度奪得美聯「救援王」。

(中時 )