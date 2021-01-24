女神陳妍希加入陸綜《乘風破浪的姐姐2》，要和那英、張柏芝、董璇等女星PK，比才藝、人氣要爭取組女團的機會，陳妍希為了比賽更是拚盡全力，她在節目中先是演唱寫給4歲兒子小星星的同名歌曲《小星星》，陳妍希唱完就火速脫掉外套，只見她身穿低胸中空裝火辣熱舞，大秀動感的一面。

陸綜《乘風破浪的姐姐2》在日前首播，陳妍希面對那英、張柏芝、董璇、弦子、董潔等勁敵，她也使出全力，陳妍希先是演唱她寫給兒子小星星的同名歌曲《小星星》，巧合的是，錄影當天就是小星星的4歲生日，陳妍希唱歌時語氣溫柔、眼神堅定，歌詞「想要為你擋風遮雨 又怕你不成熟」狂噴母愛。

陳妍希演唱寫給4歲兒子小星星的同名歌曲《小星星》。（圖／取材自陳妍希微博）

陳妍希唱完後，她脫下身上的白色長版外套，裡面穿的是紅色低胸中空裝，衣服和裙子的流蘇設計，讓陳妍希舉手投足魅力爆表，而陳妍希跟著音樂節奏扭腰擺臀，舞姿性感、火辣，女神罕見熱舞、展現動感的一面，陳妍希跳到一半還拿出扇子灑亮片，舞台效果十足。

陳妍希身穿低胸中空裝火辣熱舞，衣服和裙子的流蘇設計，讓她舉手投足魅力爆表。（圖／取材自陳妍希微博）

其實，《乘風破浪的姐姐2》日前官宣陳妍希時，就以「酒窩笑進心，甜聲唱作人」來形容她，陳妍希事後還曝光她現在的體重49.65公斤，誓言要瘦5公斤，而這回陳妍希的表演又唱又跳，官方微博也發文大讚陳妍希的演出：「笑容甜蜜沁人心脾 紅色舞群讓人離不開眼」。

(中時新聞網)