高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文20日在民進黨中常委會指示不能坐視不管，民進黨必須要有作戰策略。對此，藍委賴士葆痛批，現在因部立桃園醫院院內感染，造成將近1000人被隔離，蔡英文卻只關心黃捷是否會遭罷免，這不僅是「失格的總統」更是「失能的總統」。

賴士葆今（24日）在臉書發文表示，當產生新確診者時，社會關心相關接觸者的疫調足跡，疫情指揮官陳時中對於藍營人士說出相關訊息就喊打喊殺說要重罰，但對綠營人士做同樣行為則輕輕放下，甚至陳時中自己無意間爆料「北部某醫院」就是部立桃園醫院，若按照SOP，也應受到重罰，結果沒有人敢去追究其責任，一切船過水無痕，這就是正在進行式的「雙標政府」。

現在部立桃園醫院院內感染，造成將近1000人被隔離，創史上最高，賴士葆為此痛批，當國家面臨這麼大疫情的時候，蔡英文總統卻二度呼籲要保住黃捷、不要被罷免掉。換言之，全國疫情的控制的重要性，遠不如保住黃捷重要，這說明在蔡英文的心目中，政黨利益是遠高於國家利益，不僅僅是大家所批評的「失格的總統」，更是一個「失能的總統」。

另外，賴士葆更指出，立法委員對於行政部門所提出的預算案可以提案刪減、凍結、主決議等，都是憲法所賦予的職權，立法院是合議制，執政的民進黨現在是絕對多數，如果不同意大可在朝野協商或是最後院會予以否決，但這個執政黨卻用網軍或綠媒來攻擊提案的在野黨立委或黨團。

賴士葆舉例，最近綠營攻擊國民黨團提案凍結蕭美琴的30%交際費時，但都忘了「蕭美琴民國102年當立委時，也連署民進黨委員所提案刪減外交部對外機構運作所需1/3預算，其餘2/3業務費全數凍結」，比起蕭美琴這種等同癱瘓外交部全部對外業務所需費用，國民黨的提案簡直是小巫見大巫，還被1450與綠媒追殺，這不是雙標黨，什麼才是雙標黨？

(中時新聞網)