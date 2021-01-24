性感女神鍾麗緹和2任前夫育有3個寶貝女兒，各個都遺傳她的好基因，長相標緻，尤其23歲大女兒張敏鈞（Yasmine），還有混血基因，五官立體、身材火辣，近日她為了宣傳環保，穿上浴袍春光外洩，網友把重點都放在她的身上，還有人認為她這樣太開放了。

鍾麗緹大女兒近日在社群網站宣傳環保洗衣粉，並穿上浴袍入鏡，只見她衣服微微滑落，看得出沒穿內衣，胸前白嫩春光全外洩，渾圓側乳一覽無遺，網友都被她的火辣身材給吸引住。

張敏鈞辣洩好身材。(圖／翻攝自張敏鈞IG)

紛紛留言大讚她美麗動人，和媽媽當年一樣性感，不過也有人認為「這真是外國人和咱們不一樣，太開放了」。張敏鈞是鍾麗緹與第一任英國籍丈夫Glen Ross所生，擁有混血五官和火辣身材，美艷程度完全不輸給媽媽。

張敏鈞不僅外型亮眼，還會自彈自唱，嗓音乾淨清亮，很有當歌手潛質，不少人都拱她出道，希望她和媽媽可以一起闖蕩演藝圈。

而現人在加拿大生活的張敏鈞，常在社群網站分享性感辣照，也常曬出生活點滴，滑雪、爬山、海邊漫步等。前陣子她突然抱頭痛哭，之後又拿著枕頭使盡狂砸，似乎壓力太大，想辦法宣洩，事後她也強調自己沒事，認為人應該要學會接受憤怒是種健康情感，適當發洩出來能不讓陷入長期低潮中。

(中時新聞網)