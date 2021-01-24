品嘗美食卻遇上不老實的店家，實在讓人憤怒。一位網友21日前往彰化鹿港天后宮遊玩，在廟旁的店點了一盤生炒珠螺，卻發現本應是整盤同味的螺肉，口感外觀參差不齊，詢問老闆才知道不只「珠螺」，竟是混雜3至4種以上的螺肉，讓民眾直呼這行為根本是詐欺。

一位網友21日在臉書社團《爆怨2公社》發文，網友控訴，21日和女友前往天后宮觀光，屆臨用餐時間，便選了一間店家用餐，湊巧原PO嗜吃螺貝類食物，雖價錢有些昂貴，但仍點了一盤要價200元的「生炒珠螺」。

原PO表示，店家上菜後，他起初發現盤中許多螺殼與螺肉分離，接著一邊吃發現每顆的口感都不同，有些吃起來脆，有些Q彈，更有些吃起來微苦，仔細一看盤中物才發現，菜名雖寫「珠螺」，實則混雜3至4種以上的螺貝類，珠螺在整盤的比例甚少。

網友發出比對圖，圖片上方2顆則為珠螺，下方則為其他品種的螺肉，明顯可見外觀的差異。（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

原PO不滿的詢問老闆娘，老闆娘卻回應「因為珠螺很貴，所以用3、4種螺肉一起去做」，甚至表明若不滿意，可以退錢，同時掏出200元放在桌上，就在原PO打算收下退款之餘，一旁的老闆態度很差的碎嘴「阿廠商送來整包就這樣混雜，挖哪五法度（台語，意指我怎麼有辦法）」，話一出讓原PO氣到不收退款，堅持將事情向大眾曝光。

原PO說：「做生意真的不該這樣」，他也明白珠螺的市價較貴，但可以將名稱改成「生炒螺肉」，並向客人解釋因為內含珠螺，成本較高，而不是品名寫著「生炒珠螺」，卻偷偷混賣不知名的螺肉，原PO在文末沉重寫下「這不是一件小事，這是詐欺」。

文章在網路發酵後，不少網友寫下留言，「因為大部分的人不會辨識，譬如我」、「欺負外行人吃不出來」、「真的不推這家…」、「這家早就不老實惹！專拐外地人的！」、「那邊店家我們去都直接跳過，貴得要命」、「基本上會去吃的都是觀光客」。

(中時新聞網)