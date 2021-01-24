黃立在他開的餐酒館接受專訪。（粘耿豪攝）

黃立外型帥氣又有才。（粘耿豪攝）

38歲的藝人黃立（原名黃柏鈞），最近在HBO Asia影集《戒指流浪記》飾演林予晞的帥氣機師前男友，對她念念不忘重新追求、還上演浪漫機艙求婚，被誇帥爆！現實中的他，前年底跟韓國女友登記結婚，並在美國、韓國辦過婚禮，前陣子才終於在台灣辦了第三場婚禮宴請台灣親友，他表示，以前覺得跟前任女友保持良好關係挺好，但後來發現如果分手還當朋友很容易分不乾淨，加上他現在是已婚身份，更覺得不僅不該跟前任男女朋友繼續當朋友，連跟異性朋友都應該保持距離，避免任何擦槍走火的可能。

在美國出生長大的黃立，大學畢業後就從美國來到爸爸的故鄉–台灣發展，那是他20歲第一次來台為奶奶奔喪後，第二次來到台灣，當時的他因為一句中文也不會講，雖然外型是天菜男神，卻因語言受限，即便演過《不良笑花》、《鬥牛，要不要》等作品，卻一直沒有走紅，幾年前轉往大陸發展反而累積《微微一笑很傾城》等不少戲劇作品，兩年前還受邀回台灣主演《雙城故事》，與陳怡蓉配對。原本已經定居大陸、演藝事業都在對岸的他，去年因為疫情回到台灣，與爸爸一起經營已有數十年歷史的韓式烤肉店，有豐富餐飲投資的他也開了家餐酒館，隨著《戒指流浪記》熱播，他曝光度暴增、人氣翻漲，也順勢改了全新藝名希望重新出發。

他接受專訪時透露，2018年，他36歲時，演藝、副業各方面都達到最好的狀態，「但我發現，我最好的時候竟然不是我最開心的時候」，不僅無法獲得真正的快樂，甚至陷入情緒最低潮，足足看了一年的心理醫師，他和醫生一起挖掘憂鬱來源，原來是他1歲時父母離婚、6歲時爸爸離開美國後父子再也沒有相見，成長過程中累積了很多不開心卻一直沒有去處理、面對；從小就沒有安全感的他，長大了亦如是，當他來到台灣發展，不管自己做得再好、餐廳開得再成功，外界卻只在乎他的緋聞，這些不斷累積成為他心中的「缺口」，「所以我常去喝酒買醉逃避，身邊看似有很多朋友，但我只是在找人給我溫暖。其實我最應該做的，是跟我的家人和好」。

因此那年底，他回去美國修補與家人的關係，就在他到紐約找哥哥時，意外認識了現任老婆，在踏出修補人生第一步之際，遇到了命中註定的真命天女。

黃立說，心裡的那個洞，現在已經補起來，也感覺自己完整了，「我不能刪掉以前的事，但我面對、接受了，唯有如此才能知道自己哪裡可以改變、變得更好。我知道我已經開始走在對的方向，也相信我會愈來愈好。因為態度對了，所以是真正開心」，他也過來人經驗表示，喝太多酒真的不太好，「我現在看起來比10年前還年輕，頭髮變多、皮膚變好」。現在的黃立，是打從心裡真正覺得快樂幸福，不再需要靠酒精了。

他事業重心已轉回台灣，除了餐酒館經營得有聲有色，和爸爸一起經營的韓式烤肉店也將開分店，當年中文能力是零，現在能說能看，未來希望多留在台灣拍戲，他甚至學起韓文，做好各種準備，「當機會來了，我就能積極做我該做的事」。

(中時 )