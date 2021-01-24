去年形同放棄縮球季的紅襪隊，今年不想再擺爛，並且補強先發輪值，美媒《ESPN》報導，紅襪已決定與前教士隊的里查茲（Garrett Richards）簽1年約、價碼1000萬美元，且包括2022年1000萬美元選擇權，體檢通過就會生效。

31歲的里查茲2011年在天使隊升上大聯盟，累計47勝41敗11中繼2救援、自責分率3.62。其中以2014年13勝4敗、自責分率2.61，2015年15勝12敗、自責分率3.65表現最佳。接下來受到傷痛困擾，出賽明顯減少，表現下滑。

里查茲於2019年轉戰教士隊，但因動了韌帶重建手術（TJ）而缺席大半個球季，只出賽3場、投8.2局，戰績0勝1敗、自責分率8.32，還是在谷底徘徊。

去年縮水球季里查茲的出賽數終於比較正常，14場登板有10場先發，拿下2勝2敗1中繼、自責分率4.03的成績，看來已有回穩的趨勢，也因此，紅襪隊願意用1年1000萬美元與他簽1年約，如果投出成績再執行選擇權續約1年。

(中時 )