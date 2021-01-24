大陸黑龍江一名79歲老婦人日前在家中誘惑友人、欲發生性關係，沒想到見對方拒絕後，竟惱怒持木棍狂毆對方，友人被打到當場便溺失禁、暈了過去，她看見後竟不急救，反而拿布蓋住身體，等對方3天後死亡，決定支解屍體並埋在自家菜園；法醫事後驗屍發現該男死於心肌梗塞，即時搶救可救回生命，法院最後判婦人13年徒刑。

綜合陸媒報導，該老婦人在案發當天中午先是誘惑死者舒姓男子，發現對方不為所動後，她一怒之下拿木棍朝對方頭部揮擊了幾下，沒想到對方竟痛到當場失禁、頭部爆血倒地，她當下發現對方失去意識後，先是脫下身上衣物燒毀，接著用布蓋住屍體，在3天後才決定將屍體埋在自家的菜園。

該老婦人在掩埋時，發現挖出的坑洞太小，竟動手拿菜刀肢解屍體，掩埋過程被警方發現，全案因此曝光；法醫事後調查男子死因，發現對方竟死於心肌梗塞，非外物重擊致死，但她卻不顧對方命危，用布蓋住身體置之不理；此外警方也發現她在2017年就曾肢解他人屍體並掩埋，當時的死者李姓男子事後被發現頭骨被拍碎，可見她的狠心程度

大陸法院在今年1月做出一審判決，依該婦人犯下故意傷害罪，判處有期徒刑12年；另外故意毀壞屍體、屍骨罪，判處有期徒刑1年6個月；合併執行有期徒刑13年。

(中時新聞網)