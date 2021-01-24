2020對全球企業與市場而言都充滿挑戰，然而，根據美國商會《2021商業景氣調查》，86％台灣美國商會會員對於2021年台灣經濟前景表示樂觀，為歷年最高。40％受訪者表示，美中貿易爭端影響企業供應鏈佈局。

《2021商業景氣調查》之調查時間自2020年11月12日至12月31日止，受訪對象為409位美國商會企業代表，回收200份有效問卷，回收率為49％。

調查結果顯示，多數會員對於台灣2021年經濟發展前景有信心，其中27.6％會員表示對2021年經濟發展非常樂觀。調查報告更發現，對於未來3年經濟表現，大多數會員也抱持樂觀態度，有40％會員計畫擴大徵才。

調查還顯示，參與國際貿易協定，將影響台灣產業競爭力，也是企業關心的重點議題。65％受訪者認為，美台雙邊貿易協定為影響企業經營之重要因素；穩定能源供給以及再生能題為美商會員最關心的議題。對於政府2025年的能源計畫，會員表達一定程度擔憂，然而對比去年2020數據已降低至50％以下。

全部受訪者認為，台灣防疫成果傑出，將近64％受訪者肯定政府的經濟紓困方案；英語友善環境對台灣經濟發展有正面影響，7％受訪者認為，可以感受政府推動該政策的努力。

(旺報 )