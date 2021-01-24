大陸國家衛健委通報，1月23日大陸新增確診病例80例，其中境外輸入病例15例，本土病例65例，包括黑龍江29例，河北19例，吉林12例，上海3例，北京2例。

大陸此波疫情，又以東北地區為重災區。23日黑龍江省新增新冠肺炎確診病例29例，以綏化市望奎縣26例最多，另為哈爾濱市利民開發區3例。新增無症狀感染者51例。

通報指出，上述所有確診病例和無症狀感染者均是在集中隔離醫學觀察期間及開展擴大核酸檢測主動篩查發現的，經當地專家組會診後明確診斷，現已轉至定點醫療機構進行隔離治療或隔離醫學觀察。

至於23日北京新增2例本地確診病例，皆住在大興區。上海的3例，則都常住黃浦區。

截至23日19時，大陸全國有6個高風險地區，其中1個在北京、1個在吉林、1個在黑龍江、3個在河北；67個中風險地區，其中2個在北京、3個在上海、40個在河北、2個在遼寧、14個在黑龍江、6個在吉林

(旺報 )