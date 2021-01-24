2021富邦盃台灣12強少棒大賽來到最終日賽程，軟式組決賽上演「新北內戰」，大豐國小靠著談恩童、石正侑聯手壓制民安國小打線，以4比0奪下賽史首冠；而拿下勝投的談恩童自曝自己開始打球原因，笑說是因為「要減肥」。

首局大豐國小靠著石正侑的高飛犧牲打先下一城，5局下再靠著4支安打、1保送及對手失誤攻下3分，穩住勝果，2任投手雖投出7次四壞球，但也有7次三振，適時化解危機。

大豐國小總教練孟廖燦東表示，賽前原本就設定要把比賽交給談恩童、石正侑，他更誇讚談恩童投手清楚，投球有尾勁，加上擔任第2棒的孟廖劭佶單場3支3、串連起全隊攻勢，打下參賽3次的首冠。

六年級的談恩童今天賽前才得知先發任務，但他並不緊張，3.1的投球中僅被敲1安，投出6次三振、4次四壞球，無失分，他透露自己當初會開始打球，是因為想要減肥。

「一、二年級時媽媽說我太胖，希望我去打球，藉由打球減肥，然後就越打越有興趣。」目前擔任投手及外野手的談恩童對自己的打擊很有信心，不過被問到自己的偶像時，從2年前的王柏融變成陳金鋒，他笑說：「很喜歡他的打擊，雖然沒親眼看過他打球，但有從影片中看到，就很喜歡。」

大豐國小談恩童先發3.1局拿下勝投。（中華棒協提供）

(中時 )