◎廢耕農地變身 山上區走春賞花趣

台南市山上區自從山上水道花園博物館開幕以來，帶來大量遊客，為了讓遊客不是只在水道園區觀光後就離開，區公所去年起試著於175公路旁休耕農地營造花海，吸引不少遊客打卡，公所今年再接再厲，增闢花海區，希望串連博物館花園、水源地櫻花、蘭科植物園，推出山上賞花路線，希望帶動全區觀光。

◎南投信義鄉草坪頭 群櫻綻放

春寒料峭的季節，讓南投縣信義鄉櫻花越開越美。草坪頭觀光休閒茶園指出，目前園區沿路4000多棵櫻花樹正逐漸綻放，粉色情調宜人，今年因為天候因素，櫻花季延長為1月30日至3月14日，期間入園酌收停車費100元。

◎新北景觀 直追東京六本木大道

新北推動城市綠美學，將結合青年及藝術團隊改造公園、社區，預計2年內打造10條景觀廊道並翻轉200座公園。農業局長李玟表示，今年將完成第一條結合景觀與季節性燈飾的藝術大道，盼能超越東京六本木大道。

◎草坪頭櫻花祭 23日熱情綻放

玉山下的信義鄉草坪頭，是全國櫻花最早綻放的地方，今年櫻花季將於1月23日登場，延續到3月，櫻花、桃花及李花陸續盛開；南投縣長林明溱表示，草坪頭櫻花點綴在青翠茶園間，非常漂亮，美中不足是電線切割畫面，將請台電改善。

◎走春納福 太平蝙蝠洞步道啟用

台中市太平區蝙蝠洞昔日曾是情侶約會聖地，台中市政府斥資1700萬元，延伸蝙蝠洞步道，建設全長達880公尺的環狀生態路線，去年底完工後即成為熱搜的療癒步道，沿途新建的2座麻繩編織而成的「仙氣繩橋」，更是熱門拍照景點。台中市觀旅局22日舉辦啟用典禮，市長盧秀燕邀民眾到此走春，吸收芬多精。

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(中時新聞網)