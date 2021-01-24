今年大學學測已經在昨天結束，大考中心已經公布英文、國文（選擇題）及社會科等3科的選擇題答案，不過補教老師認為許多答案有爭議，他們將對社會科第59題及國文科第18題提出疑義申覆。

社會科第59題題目是：若以投入、過程、產出、回饋為馬鈴薯農業系統的四個環節，根據上文，最可能是在哪個環節內的自然要素發生變化，使得晚疫病快速傳播蔓延，造成馬鈴薯廢耕，而使整個系統運作出現崩壞現象？

(A)投入 (B)過程 (C)產出 (D)回饋。大考中心公布的答案為A。

不過得勝者文教老師認為，依題幹資料，馬鈴薯晚疫病主要的傳播途徑來自空氣流動或「人畜攜帶」，且因其在馬鈴薯的葉片、莖部等植株各部位皆有可能發病，可知其造成感染的時間點多在植株發芽後至收成之間，屬於農業生產系統的「過程」階段。

在「過程」階段中，農民整合投入要素產生一系列具體的農務勞動，如犁田、播種、施肥等，因此極有可能在此過程中「人畜攜帶」病菌至田間，如在這個環節中溫度發生變化，將會導致晚疫病快速蔓延。

得勝者文教老師認為，本題不宜逕將「溫度降低」直接判定為「投入」階段的自然要素(氣候)，因題幹敘述問的是「哪個環節內的自然要素」，依文意所示，任何環節應該都有可能受到自然要素的影響。所重者應該在究竟是「何時」的溫度發生變化，才會導致疾病的傳播？綜合上述，本人認為應該是農人投入生產活動的「生產過程」中，發生持續性低溫，才會導致疾病快速蔓延。因此，本題答案應選(B)較為符合題旨。

至於國文科第18題的題目是：下列敘述，最符 合乙文對甲文「人禽之辨」詮釋的是：(A)人 禽在道德意識和日用飲食等各方面，都有很大差異(B)禽獸亦具對外在事物的認知能力，且擁 有情感和好惡(C)人只要稍有過錯，在價值層次 上，即墮入禽獸的範疇(D)禽獸未嘗無仁義之心，但缺乏追求仁義的意志和智力。大考中心公布的答案是B。

得勝者文教老師認為，題目問的是「人禽之辨」，但(B)選項所述並非辨析人禽之間的差異，而是人禽的相同處。答案和題幹所問無法連結，所以(B)選項並不合理。

而(C)選項則可從乙文的「稍一差錯，則墮入彼中」，對應選項所述「人只要稍有過錯，便墮入禽獸的範疇」，具體點出「人禽之辨」，清楚回應題幹的提問，故最正確的選項應以(C)為宜。

(中時 )