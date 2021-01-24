台積電股價頻創新高，近期成為熱門話題，尤其在台積電工作的員工更令人羨慕，有網友好奇台積電員工什麼血型最多？不料答案令人意外，竟然是全台比例不到三成的A型。

原PO 21日在PTT發文表示，自己是「GG」(台積)供應商，他最近發現一件很奇怪的事，為了若發生工安意外比較容易找血，通常GG的員工都會在安全帽上寫姓名跟血型，但他在GG當供應商多年發現，台積員工無論新人或老人，十個有六、七個血型竟都是全台不到三成的A型，但台灣明明O型的人最多。

對於台積電員工A型血佔了將近七成，原PO好奇詢問「是不是GG偏好A型血？」貼文一出引起眾多人討論，網友紛紛回應「A型比較奴啊」、「O型血氣方剛，跑光光吧」、「A型細心龜毛、注重細節」、「老張也是A」、「因為A型特別能忍受輪班」。

多數網友認為，A型的人具有較強的忍耐力又細心，B型似乎就是比較不受管控。有網友以「人格差異」解釋，A型的人最耐操，台灣O型的人佔了43%，雖然執行力強，但情緒控管普遍不好，需要A型人來制衡。

還有網友分析，A型的人屬於農夫型(努力耕耘)，B型偏研究員(異想天開)，O型的則是戰士(企圖心強)，日本企業還有一套「血型用人標準」，綜觀日本跟德國風氣發現，也是A型血最多。有網友笑回「難怪我AB型只能通過筆試」；不過也有網友不以為然說「工程師怎麼會信血型？」、「這很難用科學的方式去查證」。

解密全球第20大企業 台積電「多生子」秘密

(中時新聞網)