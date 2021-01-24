日職預計將在3月26日開幕，各隊因應隔離政策，洋將也需要提早出發，阪神虎球團副社長兼本部長谷本修透露，球隊包含陳偉殷在內的5名洋將都已抵達日本，目前隔離中，陳偉殷是最早抵達的，28日就能出關，預計2月1日加入球隊春訓。

陳偉殷14日就抵達日本，28號能出關，阪神虎洋砲馬泰（Jefry Marte）、山德斯（Jerry Sands）、投手艾德華（Jon Edwards）、岡寇（Joe Gunkel）等4人皆為17日抵達日本，預計31號能出關。根據日媒《SANSPO》報導，谷本修表示5名洋將目前身體狀況良好，也在隔離飯店放置健身車、啞鈴等，讓他們保持身體狀況。

陳偉殷由於最先抵達日本，能夠在2月1日趕上球隊春訓，陳偉殷因為先經歷了「什麼事都不能做」的狀況，因此春訓會先從調整做起，他被日前被阪神虎放在春訓一軍名單，今年還要尋求返回日本後首勝，期盼能幫阪神重回「日本一」。

谷本修談到他了解球隊的洋將過去都有很好的實績，不過隔離一定會影響狀況，「保持健康投入比賽一定是最重要的，著急也沒有用，他們過去的成績有目共睹，並不會因此過度擔心。」

(中時 )