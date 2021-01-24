桃醫新冠肺炎本土疫情恐持續擴大，啟動清空計畫病患移置，也讓其他醫院的醫護人員壓力倍增，桃園市長鄭文燦24日赴中壢天晟醫院為醫護人員打氣，針對衛福部長陳時中曾說較擔心案882相關足跡，鄭則強調防疫要高標準，該做的隔離、該做的追蹤一定要徹底，是對疫情是否能控制的基本要求。

桃園市社會局也宣布，為避免群聚感染，桃園市關懷據點既巷弄長照站361個24日起全面暫停。有里長鬆一口氣，說早該暫停了，否則「開也不是，不開也不是。」

鄭文燦指出，中壢天晟醫院鄰近桃園醫院，這段時間急診門診還有住院都增加3成，致贈慰問禮品感謝醫護，也要確保醫院在防疫標準提高的情況下，仍桃園市長鄭文燦24日赴中壢天晟醫院為醫護人員打氣能提供完善的醫療服務。他表示，衛生局也要求醫療院所在周日人較少時進行全院消毒，公共區域部分不管有無足跡，已經把全市360個點都列為消毒重點，包含捷運站、車站、賣場、市場等，一周至少消毒一次。

針對案882連陳時中都擔憂他的足跡，鄭文燦表示，防疫要高標準，該做的隔離、該做的追蹤一定要徹底，做完疫調後由中央疫情指揮中心的防疫醫師來決定哪些人需要納入隔離、哪些是自主健康管理，這部分由中央依照專業來判斷。他也強調，不管是哪一個個案，都希望能夠追蹤徹底、隔離確實，這也是對疫情控制的基本要求，至於怎麼判斷則尊重防疫醫師的決定。

(中時 )