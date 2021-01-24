1月24日上午，廣東省十三屆人大四次會議在廣州白雲國際會議中心世紀大會堂開幕。廣東省長馬興瑞向大會作政府工作報告指出，2020年，廣東省經濟綜合實力邁上大台階，生產總值2015年為7.5兆元(人民幣，下同)，2020年超過11兆元，年均增長6％，總量連續32年位居全大陸第一。

2020年，廣東省在固定資產投資、社會消費品零售總額均突破4兆元，進出口總額突破7兆元，近5年累計實際利用外資7277億元。人均地區生產總值9.4萬元、年均增長4.2％。居民人均可支配收入4.1萬元、年均增長8％。

一、二、三產業比重調整為4.3：39.2：56.5，先進製造業、高技術製造業增加值占規上工業比重分別達56.1％、31.1％，現代服務業增加值占服務業比重達64.7％。

2020年，廣東省科技創新能力大幅躍升。馬興瑞指出，2020年，全省研發經費支出從1800億元增加到3200億元，占地區生產總值比重從2.4％提高到2.9％，區域創新綜合能力躍居全國第一，有效發明專利量、PCT國際專利申請量保持全大陸首位。

(旺報 )