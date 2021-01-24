行政院長蘇貞昌23日到新北市樹林區農業改良所台北分場，視察花卉、蔬果栽種情況，蘇揆表示，這裡的桂花很香，可以測試嗅覺有無異狀，並藉此得知是否感染新冠肺炎。對此，新北市議員葉元之痛批蘇揆無知、歧視，他更直言，蔡總統曾說過，無知和歧視無助於控制疫情，說的就是蘇揆這樣的人。

《中天新聞》報導，葉元之表示，蔡英文總統曾說「無知和歧視無助於疫情的控制」，而這句話就是在講蘇貞昌 ，蘇貞昌就是最無知，而且會歧視別人的人，「聞不到就是得到新冠肺炎？那麼多人鼻子過敏，像我鼻子過敏，也常常聞不到，所以我現在要去隔離了嗎？怕傳染給別人嗎？」

葉元之質疑，是不是未來要檢測有沒有確診，就直接測試嗅覺？若有境外旅客入境，移民署就要準備很多香料，讓人家來聞，「看你聞不聞得到九層塔，還是聞不聞得到臭豆腐」，聞不到就直接隔離；或者醫院進行篩檢時，用九層塔取代核酸檢測，「所以講這種話就是無知而且歧視」。

對於蘇揆將新冠肺炎患者症狀之一的嗅覺異常拿來嘲笑，葉元之直批，把別人的傷痛掛在嘴上嘲笑別人，病患聽到會有多傷心？在第一線照顧病人的醫護人員，聽到行政院長把病人的症狀拿來當成嘲笑的一句話，會有多難過？「我們在前線打仗，你在後面翹二郎腿，說風涼話」。

最後，葉元之更砲轟蘇揆，不配做人民的父母官，居然拿人民傷痛來嘲笑，並指這種無知、歧視的人，早就該下台。

【整點精華】20210123視察農改場 蘇揆竟扯:聞花香看有沒有得肺炎

(中時新聞網)