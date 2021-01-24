美方近日針對中國威嚇鄰國行為發表言論，並希望北京能與台灣進行對話。綠委莊瑞雄表示，這是美方所劃下的一條紅線，透過盟邦方式確保台灣安全，而在確保國家尊嚴的前提下，蔡總統當然希望有機會對談。民眾黨立委張其祿說，希望蔡政府建立兩岸溝通對話管道。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日發聲明表示，美國已經注意到中國正在意圖威嚇鄰國的模式，包括台灣在內，對此呼籲中國停止軍事、外交和經濟上對台施壓的行為，並和台灣民選代表進行有意義的對話。

莊瑞雄指出，美國新政府上台後，國務院發表這樣措詞強硬的言論，是因為美國已經注意到中國威脅鄰國，不管是在經濟、國防、外交等等，都刻意的施壓。而原本外界都在觀望，拜登政府上任後，是否會如川普政府般強硬，就目前看來，並沒有改變。

莊瑞雄說，美方的聲明，等同代表對印度太平洋地區盟友的安全表態，意即宣告美方已經把界線在哪裡說得很清楚，就是將確保台灣安全，並與印太地區的夥伴站在一起。

張其祿表示，對於美國所發出這樣的聲明是樂見的，而美國是台灣民主價值的同盟，目前看來拜登政府也將延續川普政府的政策，但美中是大國之間的博弈，台灣夾在中間，是風險很高的區域，我們不要去做單邊押寶。

張其祿指出，美國這次比較像忠告性的聲明，當中所提到在兩岸問題上，不論是3個公報、台灣關係法和6大保證中提出的長期承諾，這都是過去美國的主張。

張其祿說，美方現在希望走兩岸關係能往中道務實方向走，相對川普政府的攻擊性比較高，拜登較為理性，希望兩岸能夠自行解決問題，美方這番言論，也希望中國正視，建立台海和平溝通對話的管道。

(中時 )