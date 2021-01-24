沒想到籃網三巨頭想拿合體首勝，竟有如此困難！前役養傷缺陣的杜蘭特，24日宣告復出就摘31分、4籃板及4助攻，厄文也拿28分、7助攻與6籃板，籃網128比124險退熱火，總算拿到籃網三巨頭合體第1勝，也是籃網本季第10勝。

儘管三巨頭重新合體，籃網上半場火力最旺盛的球員，竟是射手喬哈里斯，他在上半場就飆進6顆三分球、獨拿20分，幫助籃網打完上半場，取得66比56領先，籃網三巨頭半場得分以杜蘭特11分最高，厄文8分，哈登5分、7助攻。

打完前3節，籃網雖以96比82領先，卻在末節一開始，遭到熱火打出13比0追上，比賽也重新陷入膠著，幸好來到最後關頭，厄文與杜蘭特攜手打出7比0攻勢，成功擴大領先到8分，接下來熱火想用犯規戰術追分，可惜並不管用。

除了杜蘭特與厄文攜手攻下59分，籃網第3高得分的球員，竟然不是哈登，而是全場投進7顆三分球、拿下23分的喬哈里斯，哈登雖拿12分、11助攻與7籃板，卻有6失誤，三分球投5中0；熱火以阿德巴約41分最高，卓拉吉奇19分。

(中時 )