新竹一名16歲自15日赴學校上課後，便再也沒回家，失蹤9天，親友焦急的在網路上發文尋人，更向少女喊話只求她回家，回家後也絕對不責罵。據悉，警方接獲報案，曾在新竹關西尋獲手機定位，前往卻撲空，現仍全力尋找。

一位網友23日在臉書社團《新竹大小事》發文，網友受友人請託幫忙尋找失聯的16歲女兒，據悉，該位少女留著一頭過胸的長直黑髮與平瀏海，眼睛大且動人，鼻上則有一顆小黑痣，長相清秀甜美。

親友在網上指出，少女在失聯前曾認識一位男孩子，隨後便逃家失蹤超過一個禮拜，也未前往學校上課；網友透露，目前不確定少女失聯是否和剛認識的男孩有關，只是少女失聯超過一周，簡直快把少女母親的心操壞了。

據了解，少女的母親已報警尋求協助，仍苦無所獲，才上網發文，希望能動員網友的力量，一起找回少女。該親友還提到，少女的媽媽只求她平安的回家，事後媽媽保證不兇不罵她，只希望少女回家，讓媽媽能放心。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方於21日中午接獲少女母親報案，其母聲稱女兒自15日去學校後，便再也沒返家，失蹤地點為桃園龍潭，新竹與桃園警方透過手機定位尋人，發現手機定位在新竹縣關西鎮附近，員警出動尋人卻撲空，目前行動電話也已關機，無法獲得新定位，警方表示將擴大調閱監視器尋人，盼能趕緊帶回好消息。

(中時新聞網)