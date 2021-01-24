今年大學學測昨天結束，全國教師會發表評論指出，今年試題穩定度不佳，恐打擊教學現場。而且，今年各科很有默契地以傳統方式出題，如果明年新型學測依舊採行這種出題模式，這幾年來好不容易發展的素養命題風氣，恐將功虧一簣。

全教會表示，做為舊課綱的最後一年學測考試，今年各科很有默契地以傳統出題方式，向即將逝去的舊課綱告別。

為了因應108課綱的實施，大考中心於107年學測開始試圖改變出題方式，以跨域、跨科、圖表解讀、情境式命題、主題式命題的方式展現素養命題的方向，曾讓評論老師群眼前一亮。

但全教會說，綜觀今年各科考題，雖有某些科目（地理、化學）的試卷品質受到評論老師的稱讚，但整體而言，相較於前幾年學測考題，今年無疑有許多可議之處。包括：國文科、社會科、自然科等命題方式回歸傳統，素養命題比重大幅下降，記憶性題目的增加，都可能導致現場教師對108課綱的觀望。

全教會進一步指出，今年整體試題創新度不若以往，試題穩定度亦不佳。多個科目的題幹敘述、答案敘寫方式、組卷細膩度均較過往略差，如：國文科的題幹敘述讓學生不易理解；英文科圖片不清，恐影響學生判讀；公民科單純記憶題目較多；歷史科答案敘寫不符合命題原則；生物科答案選擇模擬兩可等；物理、生物疑似有超綱狀況等，皆影響整體試卷品質，有待加強。

此外，去年因數學滿級分人數過多，引發外界質疑數學科考題不具鑑別度。或許為了避免這樣的批評，今年數學科考題偏難，卻可能是對中等以下程度考生的不友善。試題難易度的鐘擺效應，容易讓現場師生無所適從。

全教會說，111年大學繁星與申請入學參採科目，超過四成的大學系組在申請入學時不參採數學科，今年數學科的難度會否嚇退高二學生在來年高三選修時放棄數學，值得觀察。

(中時 )